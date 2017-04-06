СМИ нашли новое подтверждение неудачного пуска северокорейской ракеты

Агентство Рёнхап отмечает, что КНДР ничего не сообщала о проведённых испытаниях, хотя ранее всегда объявляла о них на следующий же день.

Южнокорейское информагентство Рёнхап нашло новые подтверждения тому, что ракетное испытание, прошедшее накануне в КНДР, оказалось неудачным. Доводы издания основываются на том, что Северная Корея предпочла умолчать о факте пуска ракеты.

Агентство ссылается на практику предыдущих крупных ракет или ядерного оружия, в ходе которых Северная Корея всегда на следующий день объявляет об их успешном проведении.

Однако на этот раз в утренних сообщениях северокорейских СМИ о ракетном испытании не было сказано ни слова. Ранее же, 5 апреля, сообщалось о том, что на восточном побережье КНДР прошёл пуск новой баллистической ракеты, которая пролетела 60 километров и упала в Японском море.

— С этой точки зрения возрастает вероятность того, что пуск баллистической ракеты накануне был неудачным, — подчеркивает Рёнхап.