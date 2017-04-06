В конгрессе США потребовали от Трампа не менять отношение к России

Законодатель Эрик Суолуэлл внёс на рассмотрение палаты представителей Конгресса США резолюцию, которая требует от Дональда Трампа не менять отношение к России до тех пор, пока ФБР не закончит расследование связей президента США с Москвой, а также "вмешательства РФ" в американские выборы.
Комментируя свой шаг, Суолуэлл назвал Россию страной, "нацеленной на причинение вреда США и которая преступно вторглась в американские выборы".
— Пока расследование не завершено, и народ США не узнал всех фактов о нападении на нашу демократию, администрация Трампа не должна менять политику в угоду Владимиру Путину и его правительству, — аргументировал свою позицию конгрессмен.
Во внесённой им резолюции указывается, что Трамп до завершения расследования ФБР должен избегать любых шагов по изменению американской политики, "которые были бы выгодны президенту Путину и его окружению". Данный документ, по мысли Суолуэлла, выражает мнение конгресса о том, что Трамп, его сотрудники, родные и члены его штаба должны полностью сотрудничать со следствием.
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