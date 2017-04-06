В конгрессе США потребовали от Трампа не менять отношение к России

В резолюции, поступившей в палату представителей, указывается, что требование актуально на время расследования так называемого "российского влияния на выборы".

Законодатель Эрик Суолуэлл внёс на рассмотрение палаты представителей Конгресса США резолюцию, которая требует от Дональда Трампа не менять отношение к России до тех пор, пока ФБР не закончит расследование связей президента США с Москвой, а также "вмешательства РФ" в американские выборы.

Комментируя свой шаг, Суолуэлл назвал Россию страной, "нацеленной на причинение вреда США и которая преступно вторглась в американские выборы".

— Пока расследование не завершено, и народ США не узнал всех фактов о нападении на нашу демократию, администрация Трампа не должна менять политику в угоду Владимиру Путину и его правительству, — аргументировал свою позицию конгрессмен.

Во внесённой им резолюции указывается, что Трамп до завершения расследования ФБР должен избегать любых шагов по изменению американской политики, "которые были бы выгодны президенту Путину и его окружению". Данный документ, по мысли Суолуэлла, выражает мнение конгресса о том, что Трамп, его сотрудники, родные и члены его штаба должны полностью сотрудничать со следствием.