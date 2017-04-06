На росгвардейцев в Астрахани напали подозреваемые в убийстве полицейских

Правоохранителям удалось смертельно ранить одного из нападавших, однако его сообщники сумели скрыться.

К нападению на сотрудников Росгвардии в Астрахани могут быть причастны преступники, два дня назад застрелившие двоих полицейских. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— Злоумышленники подъехали на автомобиле Renault Logan к машине, в которой находились сотрудники Росгвардии, и открыли по ним огонь, — сообщил источник.

По уточнённой информации, огнестрельные ранения получили не двое, а трое правоохранителей.

— Раненые бойцы смогли нанести смертельное ранение одному из нападавших, — уточнил источник. — Предварительно, ликвидировать удалось Рамзана Кукулаева, который был объявлен в розыск после убийства сотрудников полиции 4 апреля. Остальным находившимся в автомобиле удалось скрыться. Позже иномарка была обнаружена брошенной неподалеку от места нападения.

Напомним, инцидент произошёл в Ленинском районе Астрахани около часа ночи по местному времени (00:00 мск). Пострадавшие сотрудники Росгвардии сейчас находятся в одной из больниц.