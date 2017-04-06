В аварии автобуса и грузовика под Рязанью два человека погибли и 31 пострадал

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В аварии автобуса и грузовика под Рязанью два человека погибли и 31 пострадал

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Пострадавшие с травмами легкой степени тяжести доставлены в больницу. По предварительным данным среди пострадавших — восемь детей.

ДТП на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" произошло в Михайловском районе под Рязанью. По уточнённой информации, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии два пассажира погибли и ещё 31 человек получил различные травмы.

— К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники, — прокомментировали в ГУ МЧС по Рязанской области.

На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.

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