В аварии автобуса и грузовика под Рязанью два человека погибли и 31 пострадал

Пострадавшие с травмами легкой степени тяжести доставлены в больницу. По предварительным данным среди пострадавших — восемь детей.

ДТП на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" произошло в Михайловском районе под Рязанью. По уточнённой информации, произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии два пассажира погибли и ещё 31 человек получил различные травмы.

— К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и пять единиц техники, — прокомментировали в ГУ МЧС по Рязанской области.

На месте продолжают работать сотрудники оперативных служб.