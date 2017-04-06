CNN: Охранявшего вице-президента США агента поймали с проституткой

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CNN: Охранявшего вице-президента США агента поймали с проституткой

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Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Тревогу поднял администратор отеля, обнаруживший "подозрительную активность" в номере, где развлекался сотрудник Секретной службы США

В одном из отелей штата Мэриленд за связь с проституткой был задержан сотрудник Секретной службы США, отвечающий за охрану вице-президента Майкла Пенса. По информации телеканала CNN, охраннику предъявлены обвинения в домогательстве.

Задержание произошло после того, как в полицию позвонил администратор отеля, сообщивший о том, что одном из номеров зафиксирована подозрительная активность. В итоге агента задержали как раз в тот момент, когда он выходил из упомянутого номера, в котором оставил представительницу древнейшей профессии.

Один из источников в правоохранительных органах подчеркнул, что охранник Пенса на момента задержания не был при исполнении.

Сейчас руководство Секретной службы США отправило своего сотрудника в административный отпуск и временно ограничило ему допуск к секретной информации.

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