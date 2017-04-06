CNN: Охранявшего вице-президента США агента поймали с проституткой

В одном из отелей штата Мэриленд за связь с проституткой был задержан сотрудник Секретной службы США, отвечающий за охрану вице-президента Майкла Пенса. По информации телеканала CNN, охраннику предъявлены обвинения в домогательстве.
Задержание произошло после того, как в полицию позвонил администратор отеля, сообщивший о том, что одном из номеров зафиксирована подозрительная активность. В итоге агента задержали как раз в тот момент, когда он выходил из упомянутого номера, в котором оставил представительницу древнейшей профессии.
Один из источников в правоохранительных органах подчеркнул, что охранник Пенса на момента задержания не был при исполнении.
Сейчас руководство Секретной службы США отправило своего сотрудника в административный отпуск и временно ограничило ему допуск к секретной информации.
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