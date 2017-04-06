В Нидерландах в продажу поступили детские книжки-раскраски с Гитлером

В сети магазинов Kruidvat в Нидерландах из продажи изъяли детскую книгу-раскраску с изображением Адольфа Гитлера, сообщает Deutsche Welle.

Hitler zum Ausmalen: Niederländische Drogeriekette nimmt Malbuch aus dem Handel. https://t.co/UwlB99tdDZ pic.twitter.com/CyfXt3UgB2 — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) 5 апреля 2017 г.

Авторы книги предложили детям раскрасить отдающего нацистское приветствие Гитлера, изображённого в форме со свастикой. Размещена картинка в разделе, который посвящён футболу.

После многочисленных жалоб покупателей представитель магазина выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что выяснит, как изображение Гитлера попало в раскраску.