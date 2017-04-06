В Нидерландах в продажу поступили детские книжки-раскраски с Гитлером

В сети магазинов Kruidvat в Нидерландах из продажи изъяли детскую книгу-раскраску с изображением Адольфа Гитлера, сообщает Deutsche Welle.
Hitler zum Ausmalen: Niederländische Drogeriekette nimmt Malbuch aus dem Handel. https://t.co/UwlB99tdDZ pic.twitter.com/CyfXt3UgB2— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) 5 апреля 2017 г.
Авторы книги предложили детям раскрасить отдающего нацистское приветствие Гитлера, изображённого в форме со свастикой. Размещена картинка в разделе, который посвящён футболу.
После многочисленных жалоб покупателей представитель магазина выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что выяснит, как изображение Гитлера попало в раскраску.
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