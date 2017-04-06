На место расстрела росгвардейцев в Астрахани стягивается военная техника

Сотрудники правоохранительных органов полностью перекрыли микрорайон Бабаевский на выезд и на въезд.

На место расстрела сотрудников Росгвардии в Астрахани стягивают военную технику. На кадрах, снятых за 17 километров от места преступления, запечатлён бронетраспортёр и два "Урала".

На поиски вооружённых преступников, которые, по предварительным данным, причастны и к другому громкому преступлению — убийству двух сотрудников полиции 4 апреля, — брошены все силы региона. Ранее подозреваемых объявили в международный розыск. МВД пообещало выплатить миллион рублей тому, кто предоставит информацию, которая поможет поймать преступников.