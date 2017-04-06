Пенс обвинил Москву и Дамаск в провале соглашения о химическом оружии

Продолжая обвинительную линию, вице-президент США посчитал химатаку в Идлибе следствием ошибок предыдущей администрации.

Соглашение об уничтожении химического оружия в Сирии 2013 года не сработало, заявил вице-президент США Майкл Пенс. Виновными в неисполнении обязательств он назвал Москву и Дамаск.

Напомним, днём ранее сирийская вооружённая оппозиция заявила, что в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) погибли 80 человек. Вину за это они возложили на правительственные войска.

В интервью телекомпании Fox News 5 апреля Пенс назвал "ужасной атакой случившийся накануне инцидент". Он выразил уверенность, что ЧП стало следствием неспособности администрации Барака Обамы "противостоять насилию со стороны режима Башара Асада и привлечь Россию и Сирию к выполнению взятых ими на себя обязательств по уничтожению химического оружия".

— Нам говорили о соглашении между Россией и режимом Асада по уничтожению химического оружия. И о том, что угроза химической атаки против мирных граждан ликвидирована. Этого не произошло, — сказал вице-президент.