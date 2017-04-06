По факту нападения на росгвардейцев в Астрахани возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавляет руководитель СУ СК РФ по Астраханской области.

Региональное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило уголовное дело о нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Латышева Ленинского района Астрахани установлены лица, причастные к убийству двух сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля. В результате вооружённого столкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из нападавших ответным огнём ликвидирован, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Андрей Хегай.

В СУ СК РФ отметили, что уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Хищение оружия" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов" уже возбуждено.

— Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области, — добавил Андрей Хегай.