Бывшего футболиста ЦСКА арестовали за избиение жены

О домашнем насилии со стороны нигерийского спортсмена Ахмеда Мусы в полицию сообщила его супруга.

Британские правоохранители арестовали нападающего английского футбольного клуба "Лестер Сити" и экс-игрока московского ЦСКА Ахмеда Мусу по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает Daily Mail.

В дом 24-летнего футболиста в Лестершире полицейские пришли сразу после сообщения его жены об избиении, однако Мусы не застали. Местные жители отметили, что знают спортсмена как дружелюбного и улыбчивого парня.

Руководство ФК "Лестер Сити" сообщило, что ознакомлено с информацией об аресте игрока и не видит оснований для его наказания.