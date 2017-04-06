В Москве юноша-инвалид разбился, упав с неисправного гироскутера

Устройство было совершенно новым, семья приобрела его для того, чтобы парню было легче передвигаться.

В Москве 18-летний Амирджон Умаров упал с совершенно нового гироскутера и сломал бедро. Инцидент случился 31 марта у одного из торговых центров столицы, когда устройство внезапно остановилось и буквально сбросило юношу с себя.

Семья приобрела Амирджону гироскутер отнюдь не для развлечений — из-за болезни парень плохо ходит, поэтому покупка стала для него необходимым средством передвижения.

— Сын инвалид, проблемы со здоровьем, плохо ходит. А носить на руках его не можем, 18 лет всё-таки. Решили купить гироскутер, чтобы он мог передвигаться, — рассказала Лайфу Мадина Умарова, мать пострадавшего юноши.

По её словам, у торгового центра гироскутер внезапно перестал работать и резко отключился. Амирджона с него сбросила сила инерции. Теперь у него травма, предстоит сложная операция.

Мадина уверена, что им продали бракованный гироскутер, и собирается обратиться в суд.