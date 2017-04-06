Американский конгрессмен допустил непричастность Асада к трагедии в Идлибе

По мнению члена палаты представителей, инцидент получился непреднамеренным — снаряд мог случайно угодить на свалку, где хранились боеприпасы с газом.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси выразил сомнения, что президент Сирии Башар Асад может иметь отношение к химической атаке в провинции Идлиб, жертвами которой стали более 80 мирных жителей. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

— Честно говоря, не думаю, что Асад сделал бы это. Это не соответствует его интересам, — сказал член палаты представителей США.

Кроме того, он заявил, что вмешательство США может лишь усугубить ситуацию. Отвечая на вопрос ведущего "Кто же несёт ответственность за трагедию в провинции Идлиб?", Мэсси предположил, что инцидент мог быть непреднамеренным.

— Там ведётся война. Возможно, авиаудар пришёлся на свалку боеприпасов, где хранились ёмкости с газом. Это звучит достаточно правдоподобно, — добавил он.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что выпущенные авиацией сирийских ВВС снаряды угодили в помещения, где боевики изготавливали химическое оружие, что привело к распространению ядовитого газа и гибели мирных граждан.