Главный подозреваемый в убийстве полицейских в Астрахани ранен росгвардейцами

Нурбол Саспанов, который, по данным следствия, расстрелял 4 апреля двоих сотрудников полиции, получил ранения в ходе перестрелки с сотрудниками Росгвардии, произошедшей сегодня ночью в Астрахани. Об этом Лайфу сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Андрей Хегай.

Напомним, сегодня в Ленинском районе Астрахани трое росгвардейцев получили огнестрельные ранения. По данным следствия, правоохранители вступили в перестрелку с предполагаемыми убийцами полицейских, при этом сумев ликвидировать одного из них.