В Польше бункер Гитлера отобрали у его владельцев за неуплату аренды

Судебные приставы наложили арест на бывший бункер Адольфа Гитлера "Волчье логово" (Führerhauptquartier), расположенный неподалёку от польского города Кентшин. Это произошло после того, как компания, в управлении которой находится достопримечательность, перестала платить аренду, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что владельцы "Волчьего логова" тем самым перестали соблюдать договорённость о сохранении исторического имущества, которое регламентировано в рамках сотрудничества с Министерством культуры Польши.

Как сообщил представитель местных властей Зенон Пиотровиц, судебные приставы, а также полиция и частные охранники были привлечены для того, чтобы не только отобрать "Волчье логово", но также лишить его владельцев управлять расположенными тут же гостиничными номерами и рестораном.

В годы Второй мировой войны "Волчье логово" было главной ставкой фюрера и являлось командным комплексом Верховного командования Вооружёнными силами Германии. Историки утверждают, что диктатор провёл в этом бункере более 800 дней и именно отсюда руководил нападением на Советский Союз. Здесь же 20 июля 1944 на него было совершено неудачное покушение.