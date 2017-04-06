В районе нападения на сотрудников Росгвардии в Астрахани идёт боестолкновение

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в Ленинском районе Астрахани началось боестолкновение со злоумышленниками, предположительно, несколькими часами ранее напавшими на сотрудников Росгвардии.

— По предварительным данным, спецоперация проходит в районе железнодорожной станции Астрахань-2, — уточнил источник.

Напомним, сегодня ночью трое росгвардейцев получили огнестрельные ранения при нападении на них нескольких преступников. Как заявили в региональном управлении СК РФ, к атаке на бойцов Росгвардии причастны злоумышленники, 4 апреля убившие двух сотрудников полиции Астрахани.