Кандидата в члены Верховного суда США уличили в плагиате

По мнению некоторых экспертов, Нил Горсач опубликовал в своих работах информацию из других источников без указания авторства.

Претендента на должность члена Верховного суда США Нила Горсача заподозрили в плагиате. Как сообщает Politico, Горсач скопировал структуру и язык, использованный несколькими авторами, и поместил их в своей книге и статье.

Согласно документам, представленным изданием, некоторые отрывки одной из глав книги "Будущее самоубийства и эвтаназии" скопированы почти дословно из юридического журнала Индианы 1984 года. Всю информацию Горсач публиковал в своих работах без ссылки на источник.

Выводы шести экспертов, исследовавших работы американского юриста, явно указали на заимствование контента, хоть и разошлись в формулировках.

Тем временем представитель Белого дома Стивен Чунг отверг любые сообщения о плагиате. По его словам, обвинения подобного характера выдвигают люди, не желающие видеть Горсача в составе Верховного суда.

— Это ложное обвинение было опровергнуто весьма уважаемыми учёными-экспертами, в том числе теми, кто рассматривал и редактировал научные труды судьи Горсача, — заявил Чунг.

Напомним, 31 марта президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру 49-летнего Нила Горсача на пост судьи Верховного суда страны. Выдвижение сделало его самым молодым кандидатом за последние 25 лет. Всего в составе суда должно быть девять судей, однако после смерти Антонина Скалиа в феврале 2016 года одна из должностей оказалась вакантной.