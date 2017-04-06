ДТП с автобусом под Рязанью мог спровоцировать уснувший водитель грузовика

Предполагаемый виновник аварии получил травмы и сейчас вместе с другими пострадавшими находится в больнице.

Произошедшая сегодня ночью авария в Рязанской области, унёсшая жизнь двух человек, могла произойти по вине водителя большегруза — мужчина либо уснул за рулём, либо ошибся при выполнении обгона. Об этом сообщили в региональном МВД.

— Предполагаемый виновник аварии — водитель грузовика — доставлен в больницу, — добавили в ведомстве.

Напомним, автобус с 35 пассажирами ехал по трассе М-6 из Москвы в Элисту. В Михайловском районе Рязанской области он столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем. Авария унесла жизни двух человек — водителя автобуса и одного из пассажиров, ещё 31 человек получили травмы.