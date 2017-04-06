Никки Хейли рассказала, какой видит Россию американский президент

По словам постпреда США в ООН, Дональд Трамп в разговорах с ней рассматривает Россию как проблему.

Президент США Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему. Этой информацией в кулуарах ежегодного форума Women in the World Summit поделилась американский постпред в ООН Никки Хейли, передаёт агентство AFP.

— У меня были разговоры с президентом, в них он рассматривает Россию как проблему, — заметила дипломат.

По словам Хейли, Соединённые Штаты "не намерены делать поблажку" для России по факту того, что она "сделала с Крымом и Украиной. Хейли также заявила о недовольстве властей США тем, что российская сторона "прикрывает" президента Сирии Башара Асада.