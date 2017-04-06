Трамп заявил, что день применения химоружия в Сирии печален для России

Глава Соединённых Штатов дал понять, что не считает Москву причастной к атаке в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times заявил, что предполагаемое применение химического оружия в Сирии стало неприятным событием для России, которая поддерживает Дамаск.

— Я думаю, что это очень печальный день для России, так как они (россияне. — Прим. Лайфа) стоят вместе (с Дамаском. — Прим. Лайфа), а в данном случае вся информация указывает на то, что это сделала Сирия. Зачем они это совершили, кто знает, — сказал Трамп.

Кроме того, он обратил внимание на то, что не считает Москву причастной в химической атаке на Идлиб.

— Согласно имеющейся информации, это совершила именно Сирия. Но для всех, кто в союзе с Сирией, это печально, — отметил глава США.

Кроме того, Трамп в очередной раз указал, что ответственность за дестабилизацию обстановки на Ближнем Востоке во многом лежит на администрации предыдущего президента Соединённых Штатов Барака Обамы.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. По их данным, погибло более 80 человек. В Минобороны РФ заявили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОХЗО проводят расследование по факту произошедшего.