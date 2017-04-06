Трамп не намерен делиться с Путиным военными планами по Сирии

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Трамп не намерен делиться с Путиным военными планами по Сирии

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Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп не станет обсуждать со своим российским коллегой Владимиром Путиным свои военные планы насчёт Сирии. Об этом он заявил в интервью изданию New York Times.

— Я никогда не говорю о том, что делаю с военной точки зрения. В течение многих лет я выступал против такого подхода. Я просто не делаю этого, — пояснил свою позицию глава Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно критиковал своего предшественника — Барака Обаму — и его администрацию за то, что те публично объявляли о готовящихся военных операциях в Сирии и Ираке, что позволяло террористам избегать нависшей над ними опасности.

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