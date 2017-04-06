В Индии экстремисты забили мужчину, перевозившего корову

В результате нападения ещё семь местных жителей находятся в больнице с различными травмами.

Толпа мусульман в индийском штате Раджастхан напала на автомобиль, внутри которого находилась корова. Они вытащили 55-летнего водителя водителя грузовика и избили его, пишет Deutsche Welle. Позже от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Злоумышленники заподозрили водителя и пассажиров автомобиля в перевозке священного в Индии животного — коровы — для того, чтобы позже убить его. В результате нападения помимо погибшего водителя пострадало ещё семь человек. Все они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время власти Раджастана разыскивают пятерых экстремистов, подозреваемых в убийстве.