Школьник погиб при обрушении плиты на заброшенном заводе в Волгоградской области

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели 11-летнего Михаила Г., который получил смертельные травмы накануне вечером в городе Фролово.

— Трое школьников гуляли по заброшенному зданию завода железобетонных изделий, когда на одного из них упала бетонная плита, — сообщил Лайфу источник в оперативных службах. — В результате ЧП мальчик скончался на месте.

Друзья погибшего школьника не пострадали. В региональном СУ СК подтвердили факт гибели ребёнка и сообщили о проводимой проверке.