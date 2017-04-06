Постпред США при ООН заявила, что Трамп видит в России проблему

Президент США Дональд Трамп видит в лице России проблему. Об этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила на ежегодном форуме "Женщины в современном мире" (Women in the World) в Нью-Йорке.

— Я вела беседы с президентом, во время которых он говорил, что видит в России проблему, — сказала дипломат.

Также Хейли заявила, что, если РФ будет вести себя неправильно, США станет указывать на их ошибки.

— То, что они сделали с Крымом и Украиной, и то, как они прикрыли Асада, — мы не позволим, чтобы это сошло им с рук, — сказала постпред США при ООН.