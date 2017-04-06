В США музыканта, купившего место в самолёте для своей виолончели, сняли с рейса

В США музыкант Джон Кабофф купил место в самолёте для своей виолончели. Об этом сообщает ABC. Однако экипаж лайнера заявил, что инструмент представляет опасность для пассажиров, так как его не получится пристегнуть как следует. В результате мужчину попросили покинуть самолёт.

Джон написал об инциденте на своей странице в "Фейсбуке", сообщив, что раньше он без проблем летал по миру со своим инструментом. И лишь после того, как запись просмотрели несколько тысяч людей, руководство авиакомпании принесло музыканту свои извинения и предложило бесплатный перелёт.