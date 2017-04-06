В результате взрыва у школы в Ростове-на-Дону пострадал сторож

По уточнённой информации, мужчине оторвало кисть. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. По информации Лайфа, ранения получил сторож.

— Сторож лицея № 5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошёл взрыв, — сообщил источник.

Ему оторвало кисть руки, также он получил повреждение туловища. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По данному факту проводится проверка.