В результате взрыва у школы в Ростове-на-Дону пострадал сторож

Читайте также

В результате взрыва у школы в Ростове-на-Дону пострадал сторож

12735

Фото: ©L!FE

По уточнённой информации, мужчине оторвало кисть. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. По информации Лайфа, ранения получил сторож.

— Сторож лицея № 5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошёл взрыв, — сообщил источник.

Ему оторвало кисть руки, также он получил повреждение туловища. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По данному факту проводится проверка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!