В результате взрыва у школы в Ростове-на-Дону пострадал сторож

Сотрудники оперативных служб выехали на место взрыва неустановленного взрывного устройства, которое сдетонировало в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской. По информации Лайфа, ранения получил сторож.
— Сторож лицея № 5 обходил территорию и заметил предмет, похожий на фонарик. Мужчина поднял его, после чего произошёл взрыв, — сообщил источник.
Ему оторвало кисть руки, также он получил повреждение туловища. Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
По данному факту проводится проверка.
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