У школы в Ростове-на-Дону взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик

Читайте также

У школы в Ростове-на-Дону взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик

24127
Самодельное взрывное устройство сработало в руках у местного сторожа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как стало известно Лайфу, у школы в Ростове-на-Дону сдетонировало СВУ, которое было замаскировано под фонарик. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. В результате у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке. Кроме того, он получил ранение передней стенки брюшной полости.

Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало у школы в Ростове-на-Дону, было замаскировано под фонарик

На месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Движение на месте ЧП перекрыто.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!