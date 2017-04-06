У школы в Ростове-на-Дону взорвалось СВУ, замаскированное под фонарик

Как стало известно Лайфу, у школы в Ростове-на-Дону сдетонировало СВУ, которое было замаскировано под фонарик. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. В результате у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке. Кроме того, он получил ранение передней стенки брюшной полости.
Самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало у школы в Ростове-на-Дону, было замаскировано под фонарик
Фото: ©L!FE
На месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Движение на месте ЧП перекрыто.
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