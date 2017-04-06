Жителя Читы, убившего молотком двух детей, приговорили к пожизненному заключению

35-летнего жителя Читы Алексея Федосова признали виновным в совершении убийства двух малолетних детей с особой жестокостью и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее мужчина дал признательные показания и продемонстрировал, как именно убивал детей. Однако позже он заявил, что не совершал преступления и оговорил себя.

— Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Суд также взыскал с осуждённого в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в сумме четырёх миллионов рублей и по иску прокурора 111 тыс. рублей, затраченных на лечение малолетней потерпевшей в больнице, — сообщили в региональном управлении СК.

Напомним, 30 августа прошлого года 35-летний житель дачного посёлка "Опытное" Алексей Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил детей на соседнем огороде в краже овощей со своего участка.

Мужчина жестоко избил несовершеннолетних насадкой для молотка. В результате 10-летний мальчик скончался, а 12-летняя девочка получила тяжёлые увечья, от которых позже скончалась в больнице.