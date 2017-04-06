Асад заявил, что Сирия может исчезнуть с карты, если не победит террористов

По словам сирийского президента, в настоящий момент правительственная армия — это единственная преграда на пути боевиков.

Президент Сирии Башар Асад считает, что если его армии не удастся победить террористов, то САР попросту может исчезнуть с карты Ближнего Востока. Об этом он сказал в интервью хорватской "Вечерней газете".

— Сирийская армия добилась больших успехов на фронте благодаря решимости своих бойцов и стойкости народа, а также сильной поддержке со стороны России, Ирана и ливанской партии "Хезболла", — сказал Асад.

Он подчеркнул, что в настоящий момент правительственная армия — это основная сила, которая противостоит хорошо организованной и вооружённой до зубов террористической группе.

— У нас нет иного выбора, кроме победы в этой войне. Если этого не произойдёт, Сирия исчезнет с карты Ближнего Востока, — считает сирийский лидер.