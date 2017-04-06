Уборочный трактор протаранил торговый центр в Ярославле

По информации Лайфа, техника внезапно свернула в сторону здания и протаранила вход.

Инцидент произошёл около двух часов ночи в ТЦ "Глобус" в Заволжском районе Ярославля. За рулём трактора был мужчина, который убирал территорию торгового центра. Внезапно машина свернула и на полном ходу въехала в здание. По предварительным данным, у водителя трактора произошёл приступ эпилепсии.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе УМВД по Ярославской области, по данному факту проводится проверка и выясняется, по какой причине трактор свернул в сторону магазина.

— Мужчина был трезв, однако водительского удостоверения у него не было. Госпитализация ему не понадобилась, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Данный материал Лайф подготовил совместно с порталом "Твитрегион".