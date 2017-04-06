В Австралии расследовавшего растление детей журналиста заподозрили в педофилии

Журналист задержан за то, что поделился порнографическим видео с другим мужчиной и обсуждал его.

Репортёр Девятого канала в Австралии Бен Маккормэк задержан сегодня утром за хранение детской порнографии, сообщает DailyMail. Через два часа после задержания полиция провела обыск в студии канала, где работает подозреваемый.

42-летний был задержан за то, что он отправил детское порнографическое видео и обсуждал его онлайн с другим мужчиной.

— Он работает в нашей сети уже много лет. Трудолюбивый и достойный человек, — заявил один из его коллег. Маккормэк — ветеран журналистики, за его плечами сотни программ на телевидении.

В 2010 году Маккормэк был первым журналистом, вставшим на защиту артиста Роберта Хьюза, которого тогда обвиняли в домогательстве к несовершеннолетним. Впрочем, в 2014-м Хьюза признали виновным и приговорили к десяти годам и девяти месяцам тюрьмы без права досрочного освобождения в течение шести лет.

Стражи порядка допросят второго участника инцидента — мужчину, с которым Маккормэк обсуждал порнографические материалы, говорится в заявлении полиции. Девятый канал отказался комментировать инцидент.