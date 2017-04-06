Подозреваемый в убийстве таксиста попался, завязнув в болоте

В Иркутской области задержали мужчину, который не сумел сбежать от правоохранителей.

Тело погибшего таксиста обнаружили на обочине дороги в микрорайоне Зелёный Иркутска. Мужчина умер от ножевого ранения в область шеи. Как выяснилось позже, у водителя произошёл конфликт с пассажиром.

— Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователями СКР установлено, что пассажир такси нанёс водителю ножевое ранение в область ключицы, после чего выбросил тело потерпевшего из автомобиля, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Иркутской области Карина Головачёва.

Но далеко уехать от места убийства подозреваемый не смог. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Машину пришлось бросить. Мужчина забрал из автомобиля всё ценное и попытался уйти через лес, но завяз в болоте. Там, спустя несколько часов, с обмороженными руками и ногами, его обнаружили местные жители. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в ближайшей больнице.

В настоящее время расследование продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.