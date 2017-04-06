Фийон пообещал после победы на выборах сделать всё для снятия санкций с России

По его мнению, эти санкции и введённое в ответ продуктовое эмбарго уничтожают сельское хозяйство Франции.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в случае победы на выборах постарается сделать всё, чтобы отменить санкции Европейского союза против России. Об этом он сказал сегодня в интервью радиостанции "Франс энтер".

Я сделаю всё, что могу, чтобы отменить санкции Европы против России. Это то, что я уже сказал Ангеле Меркель Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Он считает, что эти санкции не приносят результата и уничтожают сельское хозяйство Франции.

— Это не тот метод, который я бы использовал, чтобы убедить Россию изменить свою позицию, — добавил Фийон.