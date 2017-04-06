СКР заподозрил одного из напавших на полицейских в пособничестве экстремистам

В ночь с 3 на 4 апреля неизвестные расстреляли двух полицейских в Ленинском районе Астрахани. СКР возбудил по этому поводу уголовное дело.

По данным Следственного комитета РФ, у одного из обвиняемых в нападении на полицейских в Астрахани была изъята запись, на которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили четверых злоумышленников, они были объявлены в розыск и ликвидированы сотрудниками Росгвардии сегодня ночью.

— По месту жительства всех обвиняемых проведены обыски, у одного из них изъята аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений, — говорится в сообщении СКР.

Ранее Лайф опубликовал видео расстрела полицейских.