СКР заподозрил одного из напавших на полицейских в пособничестве экстремистам

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СКР заподозрил одного из напавших на полицейских в пособничестве экстремистам

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Фото:© РИА Новости/Алексей Куденко

В ночь с 3 на 4 апреля неизвестные расстреляли двух полицейских в Ленинском районе Астрахани. СКР возбудил по этому поводу уголовное дело.

По данным Следственного комитета РФ, у одного из обвиняемых в нападении на полицейских в Астрахани была изъята запись, на которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили четверых злоумышленников, они были объявлены в розыск и ликвидированы сотрудниками Росгвардии сегодня ночью.

— По месту жительства всех обвиняемых проведены обыски, у одного из них изъята аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений, — говорится в сообщении СКР.

Ранее Лайф опубликовал видео расстрела полицейских.

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