В Москве МВД запретило выдворять нелегалов из Таджикистана

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В Москве МВД запретило выдворять нелегалов из Таджикистана

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Фото: © РИА Новости/Александр Уткин

Соответствующий приказ был подписан и уже распространён по Южному округу столицы.

По информации Лайфа, с 4 апреля запрещено заводить на граждан Таджикистана административные дела за нарушение миграционного законодательства, а также выдворять их. Таким образом московская полиция начала подготовку к вступлению Таджикистана в Таможенный союз.

Приказ пока официально подписан в ЮАО Москвы и распространён по всем районам округа, однако в ближайшее время указание поступит также в другие отделы полиции. Несмотря на смягчение по отношению к гражданам Таджикистана, вести их учёт всё равно придётся.

— Данную категорию граждан обязательно необходимо проверять по спецучётам, фотографировать и дактилоскопировать. Всю информацию о доставленных гражданах Таджикистана ежедневно передавать в оперативные отделы округов ГУ МВД по Москве, — сказано в документе МВД.

Таким образом, работа с нелегалами из Таджикистана продолжится, но привлекать их к ответственности за нарушение миграционного законодательства запрещено.

Напомним, что вопрос о вступлении Таджикистана в Таможенный союз поднимался с декабря 2016 года.

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