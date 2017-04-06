Почта России перехватила на границе радиоактивную посылку

Источником опасного излучения оказалось одно из почтовых отправлений, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями московской таможни и специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку и обнаружили в ней авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию, а информация об отправителе и получателе опасной посылки была передана в правоохранительные органы.

— Работники межрегионального логистического центра "Внуково" совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы в ходе проверки почтового багажа, предназначенного для пересылки за пределы Российской Федерации, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон, — сообщает пресс-служба Почты России.