Почта России перехватила на границе радиоактивную посылку

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Почта России перехватила на границе радиоактивную посылку

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Источником опасного излучения оказалось одно из почтовых отправлений, которое было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями московской таможни и специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку и обнаружили в ней авиационный измерительный прибор со встроенным циферблатом.

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Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию, а информация об отправителе и получателе опасной посылки была передана в правоохранительные органы.

— Работники межрегионального логистического центра "Внуково" совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы в ходе проверки почтового багажа, предназначенного для пересылки за пределы Российской Федерации, зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля "Янтарь" гамма-излучение, в десятки раз превышающее предельно допустимый радиационный фон, — сообщает пресс-служба Почты России.

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