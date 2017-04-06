"Тикай с городу". Студентка попала, по ошибке нахамив преподавателю

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"Тикай с городу". Студентка попала, по ошибке нахамив преподавателю

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Фото: © Flickr/Sean

Москвичка Мария Ракитина рассказала о курьёзном случае в своём "твиттере". Девушке написал незнакомец, обратившись к ней с маленькой буквы. Марии это не понравилось, и она предложила ему "тикать с городу", использовав фразу из известного мема.

<p>Фото: https://twitter.com/Dobrosha</p>

Позже девушка поняла, что человеком, написавшим ей, оказался преподаватель из её университета. Теперь Мария думает, что "тикать с городу" пора уже ей.

Надеемся, что конфликт между Марией и преподавателем не получит продолжения. В конце прошлого года в Сети обсуждали конфликт студентки и преподавателя из Нидерландов. Тогда девушка придумала специальный слезомёт, чтобы отомстить преподавателю.

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