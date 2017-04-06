В ДНР объявлен мобилизационный сбор

Читайте также

В ДНР объявлен мобилизационный сбор

20839

Фото:© L!FE

По приказу главы ДНР Александра Захарченко военные комиссариаты самопровозглашённой республики мобилизовали более 27 тыс. пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет. Сборы проводят на одном из полигонов вооружённых сил.

— Мы проводим мобилизационный сбор, чтобы проверить потенциал на случай, если Украина снова решит напасть, — уточнил министр обороны ДНР генерал-майор Владимир Кононов.

Ранее Лайф сообщил о том, что около тысячи мужчин в автобусах направляются на восток ДНР.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!