В ДНР объявлен мобилизационный сбор

По приказу главы ДНР Александра Захарченко военные комиссариаты самопровозглашённой республики мобилизовали более 27 тыс. пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет. Сборы проводят на одном из полигонов вооружённых сил.

— Мы проводим мобилизационный сбор, чтобы проверить потенциал на случай, если Украина снова решит напасть, — уточнил министр обороны ДНР генерал-майор Владимир Кононов.

Ранее Лайф сообщил о том, что около тысячи мужчин в автобусах направляются на восток ДНР.