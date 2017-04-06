Продюсер детской группы "Джинсовые мальчики" задержан по подозрению в педофилии

В Москве задержан детский музыкальный продюсер Сергей Грушевский, чьим крупнейшим проектом стала группа "Джинсовые мальчики". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.
На данный момент следователям известно о трёх предполагаемых жертвах педофила, все трое — мальчики младше 12 лет.
— В отношении Грушевского следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, — сообщают источники Лайфа.
Вся информация уточняется.
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