Продюсер детской группы "Джинсовые мальчики" задержан по подозрению в педофилии

По предварительным данным, жертвами Сергея Грушевского стали трое школьников младше 12 лет.

В Москве задержан детский музыкальный продюсер Сергей Грушевский, чьим крупнейшим проектом стала группа "Джинсовые мальчики". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.

На данный момент следователям известно о трёх предполагаемых жертвах педофила, все трое — мальчики младше 12 лет.

— В отношении Грушевского следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, — сообщают источники Лайфа.

Вся информация уточняется.