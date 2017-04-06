Крымские пограничники задержали украинское судно

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Крымские пограничники задержали украинское судно

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Установлено, что оно занималось разведкой водных биологических ресурсов и углубилось на территорию РФ почти на 400 метров.

Российские пограничники задержали у берегов Чёрного моря в Крыму рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", которое следовало под флагом Украины. Об этом сообщили в пресc-службе управления ФСБ по региону.

На борту находилось десять членов экипажа. Капитана судна оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Установлено, что украинское судно занималось разведкой водных биологических ресурсов в открытом море и углубилось на территорию РФ почти на 400 метров.

Отмечается также, что инцидент произошёл 4 апреля, но стало известно о нём только сегодня.

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