Крымские пограничники задержали украинское судно

Установлено, что оно занималось разведкой водных биологических ресурсов и углубилось на территорию РФ почти на 400 метров.

Российские пограничники задержали у берегов Чёрного моря в Крыму рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", которое следовало под флагом Украины. Об этом сообщили в пресc-службе управления ФСБ по региону.

На борту находилось десять членов экипажа. Капитана судна оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Установлено, что украинское судно занималось разведкой водных биологических ресурсов в открытом море и углубилось на территорию РФ почти на 400 метров.

Отмечается также, что инцидент произошёл 4 апреля, но стало известно о нём только сегодня.