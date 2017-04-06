Сотни украинцев пошли на штурм Посольства Литвы ради рабочей визы

Средняя месячная зарплата в городах Украины составляет примерно 100–140 евро, что заставляет людей искать работу за границей.

Почти триста человек собрались у Посольства Литвы в Киеве, чтобы сдать документы на получение рабочей визы. Собравшиеся буквально штурмовали диппредставительство, поскольку их не хотели пропускать. Об этом сообщает BALTNEWS.lt.

По словам очевидца, большинство собравшихся — люди из регионов и глубинки.

— Желание у них одно — получить рабочую визу и умотать в ЕС. О том, что Литва активно привлекает и принимает украинских гастарбайтеров, известно всем, — говорит он .

По данным статистики, сегодня средняя зарплата в городах Украины составляет примерно 100–140 евро, что заставляет людей искать работу за границей. Даже на литовских стройках неквалифицированный рабочий получает минимум в три раза больше.

Такое положение дел вызывает недовольство литовских рабочих, которым становится всё сложнее заключать выгодные сделки с работодателями из-за удешевления рабочей силы за счёт украинцев.