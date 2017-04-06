В МВД подтвердили, что все напавшие на полицейских в Астрахани ликвидированы

Все участники нападения на полицейских в Астрахани были ликвидированы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, они были нейтрализованы сотрудниками правоохранительных органов, Росгвардии и ФСБ.

— Ночью один из подозреваемых был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля, ещё одному раненому удалось скрыться. В ходе спецмероприятий раненый и ещё двое разыскиваемых по делу о нападении на полицейских были ликвидированы, — отметила Волк.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что вероятной причиной нападения на полицейских в Астрахани стали неприязнь преступников к правоохранительным органам и цель завладения табельным оружием.