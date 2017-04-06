Охранник Сбербанка прострелил себе колено при чистке оружия в Волгограде

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Охранник Сбербанка прострелил себе колено при чистке оружия в Волгограде

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

В Волгограде накануне сотрудник охранной компании "Росинкас", которая сотрудничает со Сбербанком, прострелил себе ногу прямо в отделении этого финансового учреждения. Оно расположено на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе города.

Инцидент произошёл в комнате отдыха сотрудников инкассации, когда мужчина чистил служебный пистолет Макарова. С диагнозом "огнестрельное ранение левого коленного сустава" 57-летний Юрий К. был доставлен в больницу. Здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает.

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