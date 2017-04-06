Мать бросила двоих детей на съёмной квартире, не найдя денег на оплату жилья

Жительница Краснодара забрала с собой ценные вещи, которые позже сдала в ломбард.

35-летняя Людмила К. снимала квартиру в Прикубанском округе Краснодара три месяца. В ней женщина жила со своим мужем и двумя малолетними детьми — трёх и семи лет. Когда в очередной раз подошёл срок снова платить за жильё, краснодарка сбежала вместе со своим мужчиной, оставив малолетних детей и собаку одних дома. Уходя, пара забрала с собой технику, которую позже сдала в ломбард.

Пропажу обнаружила хозяйка квартиры, которая пришла за очередной оплатой. Открыв входную дверь, женщина увидела двоих детей одних. Сутки прождав супружескую пару, арендодатель вызвала полицию.

— Трёхлетняя Влада и семилетняя Ксения были доставлены в инфекционную больницу города. Они болеют. Известно, что женщина забрала с собой кофеварку, домашний кинотеатр и микроволновку, после чего сдала в ломбард, — рассказал источник Лайфа.