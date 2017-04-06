Авто Мары Багдасарян поймали на превышении скорости в день лишения прав

В день, когда решался вопрос о том, чтобы пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав, и сутками ранее скандально известную стритрейсершу успели четыре раза привлечь к ответственности за превышение скорости.

21 марта суд пожизненно лишил Мару Багдасарян водительских прав. Лайфу стало известно, что в тот же день гонщица получила новый штраф за превышение скорости.

Более того, за сутки до суда Мара успела ещё три раза попасться на нарушениях, причём дважды — за повторное превышение скорости до 60 километров.

По всем нарушениям Маре уже выписаны соответствующие постановления.

Напомним, причиной пожизненного лишения прав стало то, что Маре поставили диагноз "эпилепсия". Соответствующую справку защита Багдасарян предоставила суду для минимизации наказания по административным статьям.