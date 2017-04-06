В Бурятии отработали отражение массированного удара с воздуха по России

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В Бурятии отработали отражение массированного удара с воздуха по России

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мальгавко

В Восточном военном округе проведены учения, в рамках которых были задействованы системы противовоздушной обороны С-400 и С-300ПС и комплексы "Панцирь-С1". И их помощью успешно отражён условный массированный ракетно-авиационный удар условного противника.

— Провели боевую работу по уничтожению воздушных целей, имитирующих ракеты и авиацию условного противника, одновременно провели расчёты зенитно-ракетных систем и комплексов С-400, С-300ПС и "Панцирь-С1, — сообщили в пресс-службе округа.

Для иммитирования удара противника было выпущено больше десяти высокоскоростных малоразмерных мишеней на различных высотах.

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