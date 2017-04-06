Владимир Меньшов о проверке СБУ: Не понимаю, как они осмелятся

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Владимир Меньшов о проверке СБУ: Не понимаю, как они осмелятся

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Служба безопасности Украины собирается начать проверку после того, как стало известно о том, что режиссёр передал в Донбасс миллион рублей.

Режиссёр Владимир Меньшов, который, как сообщалось ранее, пожертвовал ополченцам Донбасса миллион рублей, заявил Лайфу, что не понимает, как СБУ собирается его проверять.

— Даже не понимаю, как они осмелятся ко мне прийти и что-то ещё спрашивать, из другого государства пришли проверять? — сказал Меньшов.

О том, что режиссёр передал ополченцам деньги, рассказал писатель Захар Прилепин.

В СБУ заявили, что проверят информацию, и не исключили, что заведут уголовное дело в отношении Меньшова.

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