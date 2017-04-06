В Москве грабители устроили шопинг, напоив жертву "наркотическим чаем"

Цена волшебного напитка оказалась достаточно высокой. Мужчина лишился 130 тысяч рублей.

В Москве двое грабителей опоили жертву "наркотическим чаем", а затем отправились на шопинг за его деньги. ЧП произошло у станции метро "Пушкинская". Мужчина поймал такси и поехал с незнакомцами. Его угостили чаем. Владимир сразу почувствовал, что его сознание помутнело.

— Я начал отключаться, гаснуть, как ламповый телевизор, дальше ничего не помню, вычистили карманы, забрали банковские карты, — рассказал Лайфу обворованный. — Пользуясь моим беспомощным состоянием, выпытали ПИН-код карты, обнулили всё, даже последние 500 рублей.

Выяснилось, что злоумышленники сразу же начали совершать покупки. Шопинг грабителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также они расплатились украденной картой на заправке.

В Москве двое грабителей опоили мужчину "наркотическим чаем", а затем отправились на шопинг за его деньги. Они потратили около 130 тысяч рублей

Остальное они сняли наличными. Цена угощения "наркотическим чаем" была высока, Владимир лишился 130 тысяч рублей.

Когда обворованный пассажир очнулся, он пошёл в полицию. Один из подозреваемых уже задержан.