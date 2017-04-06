На сумке с бомбой с "Площади Восстания" найдены отпечатки ещё одного человека

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают возможного подельника Акбаржона Джалилова.

На сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", нашли ещё одни отпечатки пальцев, которые вероятнее всего принадлежат сообщнику смертника Акбаржона Джалилова.

По информации Лайфа, отпечатки пальцев будут сверяться со всеми, кто проходил дактилоскопию. Пока установить личность сообщника не удалось.

Однако уже известно, что сумку со взрывчаткой Акбару Джалилову привозил на "Площадь Восстания" мужчина. Передав бомбу уроженцу Киргизии, неустановленный ещё следствием подельник спокойно вышел из метро.

На сумке с бомбой, оставленной смертником на "Площади Восстания", нашли отпечатки пальцев ещё одного человека. Предварительно они принадлежат подельнику Джалилова Фото: © L!FE

Напомним, чёрную сумку оставленную самим Джалиловым на станции смогли вовремя заметить, а бомбу обезвредить. Однако сам предполагаемый смертник подорвался на синей ветке петербургского метро в перегоне между станциями "Сенная Площадь" и "Технологический институт". Жертвами стали 13 человек, также погиб сам террорист.