В Верховной раде одобрили идею Фёдора Бондарчука помочь афганцам на Украине

В рамках благотворительной акции в Киеве десятки ветеранов уже получили гуманитарную помощь.

Украинские депутаты поддержали идею российского режиссёра Фёдора Бондарчука совместно с украинскими землячествами России помочь гражданам Украины, воевавшим в Афганистане.

— Знаю, что его семья близко связана с военными темами — так же, как и моя. У меня оба деда воевали, оба погибли, 8 мая 1945 года один из них погиб под Австрией, мой отец — военный, брат, у нас офицерская семья, — сказал депутат Евгений Балицкий. — Могу сказать, что любые инициативы, связанные с афганцами, с сегодняшними их проблемами, я очень поддерживаю и, если только будет возможность, готов в этом участвовать.

Инициативу поддержали и другие оппозиционные парламентарии: Вадим Новинский, Михаил Папиев, Игорь Шурма, депутат от "Возрождения" Антон Яценко и внефракционный Сергей Тарута.

— Я считаю, что любая инициатива, направленная на то, чтобы помогать людям, хорошая и её надо поддерживать, — отметил он.

В рамках благотворительной кампании #БратьяНавсегда в Киеве десятки ветеранов получили инвалидные коляски и медикаменты. По мнению Фёдора Бондарчука, это был первый шаг к возрождению отношений между народами.