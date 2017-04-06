СМИ: Дутерте приказал "оккупировать" Южно-Китайское море

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СМИ: Дутерте приказал "оккупировать" Южно-Китайское море

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о том, что в июне намерен посетить остров Титу в Южно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы должны сохранить нашу юрисдикцию над Южно-Китайским морем. Я приказал вооружённым силам оккупировать всё, вывесив филиппинские флаги, — цитирует агентство слова Родриго Дутерте.

Он также отметил, что Филиппины намерены построить на острове Титу бараки для военнослужащих. Отметим, остров расположен в составе архипелага Спратли, на островах которого Китай также строит военные объекты.

Вопрос определения границ в Южно-Китайском море является давним предметом спора между Филиппинами, Китаем, Японией и Вьетнамом.

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